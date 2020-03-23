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В Уфе из-за коронавируса перепрофилируют ряд медучреждений

Добавлено: 23.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В Уфе из-за коронавируса перепрофилируют ряд медучреждений

В Башкирии определены медицинские базы для перепрофилирования в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом.



Инфекционную клиническую больницу № 4, городские больницы №18 и №5 превратят в госпиталь, а инфекционное отделение №10 (больница №4) — в изолятор. Всего по Башкирии наготове 1357 коек для профилированных пациентов, из них 615 в Уфе и в Стерлитамаке. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Забелин сегодня, 23 марта.

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— Готовность к приему больных с подозрением на данный вид инфекции максимальная. Во всех медицинских организациях определен алгоритм действий при коронавирусе, — рассказал главный врач республики.
Также Радий Хабиров поручил создать еще два обсерватора на территории РБ: на границе с Татарией и Челябинской областью в Абзелиловском районе. Всего их будет три, один уже функционирует в санаторном комплексе «Родник здоровья» в Уфимском районе, находящемся вблизи аэропорта «Уфа». Там могут разместиться 84 пациента.

Напомним, что на днях мэр Уфы Ульфат Мустафин, министр финансов Башкирии Лира Игтисамова и глава Уфимского района Вилорий Угаров ушли на двухнедельный карантин. Тем временем в республике отменили мероприятия с участием свыше 50 человек, а все кинотеатры и бассейны приказали закрыть. Сейчас в больницах Башкирии с подозрением на коронавирус находятся 58 человек.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Минздрав Башкирии
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