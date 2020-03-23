В Уфе из-за коронавируса перепрофилируют ряд медучреждений

В Башкирии определены медицинские базы для перепрофилирования в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом.







Инфекционную клиническую больницу № 4, городские больницы №18 и №5 превратят в госпиталь, а инфекционное отделение №10 (больница №4) — в изолятор. Всего по Башкирии наготове 1357 коек для профилированных пациентов, из них 615 в Уфе и в Стерлитамаке. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Забелин сегодня, 23 марта.

— Готовность к приему больных с подозрением на данный вид инфекции максимальная. Во всех медицинских организациях определен алгоритм действий при коронавирусе, — рассказал главный врач республики.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Минздрав Башкирии