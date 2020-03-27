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В Башкирии для производства медицинских масок не хватает марли

Добавлено: 27.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии для производства медицинских масок не хватает марли

В Башкирии на совещании по вопросам профилактики коронавирусной инфекции обсуждалась тема нехватки защитных масок в республике.



Как выяснилось, наш регион не может производить нужное количество масок из-за нехватки марли, мадаполама (легкая хлопчатобумажная ткань), резинок и лямок. Глава региона ставил задачу производить 50 тысяч масок в день, в то время как объемы производства пока составляют 35-37 тысяч в день.

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— Давайте потихонечку насыщать рынок, — поручил Глава Башкирии Радий Хабиров. — Задача — выйти на объемы своего производства 50 тысяч штук ежедневно. Сколько бы мы не бросали на рынок, они будут раскуплены.
Специалисты сообщили, что 26 марта в Башкирии отошьют 35 тысяч масок, общий объем производства на территории РБ уже составил 105 тысяч штук. Также 418 тысяч масок закуплены по линии «Башфармации», они уже сегодня поступят в медучреждения, службы и аптеки. Чтобы повысить объемы производства, предприятия Башкирии начинают шить защитные маски из бязи.

Накануне в госкомитете Башкирии по делам юстиции заявили, что ведомство отменяет выездные регистрации браков.

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Источник: www.i-gazeta.com
Фото: ekaraganda.kz
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