В Уфимском РКБ коронавирус подтвердился у 52 пациентов

Эльза Сыртланова сообщила, что не заинтересована скрывать данные о заболевших и в доказательство привела статистику.







Главный врач Республиканской клинической больницы Эльза Сыртланова опубликовала информацию о количестве и состоянии заболевших коронавирусом в медицинском учреждении.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram