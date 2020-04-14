В Башкирии медиков из других больниц привлекут для работы в "грязной зоне" РКБ

Для работы в «грязной зоне» в РКБ имени Куватова привлекут медиков других лечебных учреждений. Это произойдет в том случае, если сотрудники главной республиканской больницы откажутся работать в COVID-госпитале.







Именно там будут находиться все пациенты с коронавирусом. Для этих целей три здания терапевтического корпуса, а также хирургического и диагностического корпусов, разделили на «чистые» и «грязные» зоны. Об этом сообщили в Минздраве Башкирии сегодня, 14 апреля.

— В РКБ сейчас ломают стены в прямом смысле слова. Чистая зона — это стационар третьего уровня. Грязная — COVID - госпиталь. С 20 апреля, если сотрудники будут согласны так работать, то их маршрутизируют туда. Если откажутся, то будем искать их в других медучреждениях, — уточнила замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова.



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