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В Башкирии медиков из других больниц привлекут для работы в "грязной зоне" РКБ

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии медиков из других больниц привлекут для работы в "грязной зоне" РКБ

Для работы в «грязной зоне» в РКБ имени Куватова привлекут медиков других лечебных учреждений. Это произойдет в том случае, если сотрудники главной республиканской больницы откажутся работать в COVID-госпитале.



Именно там будут находиться все пациенты с коронавирусом. Для этих целей три здания терапевтического корпуса, а также хирургического и диагностического корпусов, разделили на «чистые» и «грязные» зоны. Об этом сообщили в Минздраве Башкирии сегодня, 14 апреля.

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— В РКБ сейчас ломают стены в прямом смысле слова. Чистая зона — это стационар третьего уровня. Грязная — COVID - госпиталь. С 20 апреля, если сотрудники будут согласны так работать, то их маршрутизируют туда. Если откажутся, то будем искать их в других медучреждениях, — уточнила замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова.
Также в ведомстве рассказали, что работать в данном госпитале будут посменно: 4 часа с пациентами, у которых коронавирус, далее в этой «грязной» зоне будет проводиться обработка. Через 4 часа заступает новая смена.

Напомним, медицинский персонал РКБ имени Куватова переходит на вахтовый метод работы. Надбавка за работу в таком режиме составит 15 процентов.
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Источник: ufa1.ru
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