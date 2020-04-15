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В Башкирии озвучили «наиболее вероятные» очаги распространения коронавируса

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии озвучили «наиболее вероятные» очаги распространения коронавируса

Вице-премьер правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров озвучил «наиболее вероятные» очаги распространения коронавирусной инфекции в республике. Данные он предоставил ранее, 14 апреля, во время командно-штабных учений в режиме конференц-связи.



«В связи с выявлением подтвержденных фактов инфицирования новым вирусом Covid-19 закрыт на карантин ряд социальных и медицинских заведений, - подчеркнул вице-премьер. – Конкретно психоневрологические интернаты, больницы, дома-интернаты для престарелых людей и людей с ограниченными возможностями, социальные приюты, детские дома являются наиболее вероятными очагами распространения заболевания».

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Чиновник также сообщил, что медицинские и социальные организации должны довести до автоматизма порядок действий при выявлении зараженных. 

Напомним, Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал о том, как в республике распределяют средства индивидуальной защиты среди медиков.
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Источник: www.ufa.kp.ru
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