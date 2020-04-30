Статистика коронавируса в Башкирии: информация по районам республики

По состоянию на сегодняшний день, 30 апреля, 354 зараженных коронавирусом жителя Башкирии проходят стационарное лечение. Статистику заболеваемости по клиникам республики обнародовали на ежедневном брифинге в Минздраве.







Так, на данный момент больных COVID-19 лечат в 30 стационарах Башкирии:

Клиника БГМУ – 64 пациента;

ГКБ №8 Уфы – 52;

ГКБ №5 Уфы – 42;

РКИБ Уфы – 31;

Белебеевская ЦРБ – 28;

ГБ Нефтекамска – 23;



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