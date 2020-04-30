Статистика коронавируса в Башкирии: информация по районам республики
По состоянию на сегодняшний день, 30 апреля, 354 зараженных коронавирусом жителя Башкирии проходят стационарное лечение. Статистику заболеваемости по клиникам республики обнародовали на ежедневном брифинге в Минздраве.
Так, на данный момент больных COVID-19 лечат в 30 стационарах Башкирии:
Клиника БГМУ – 64 пациента;
ГКБ №8 Уфы – 52;
ГКБ №5 Уфы – 42;
РКИБ Уфы – 31;
Белебеевская ЦРБ – 28;
ГБ Нефтекамска – 23;
РКБ имени Куватова – 11;
ЦГБ Кумертау – 7;
Исянгуловская ЦРБ – 7;
Туймазинская ЦРБ – 6;
Бирская ЦРБ – 6;
ГБ №1 Октябрьского – 5;
Белорецкая ЦРБ – 4;
ГБ №2 Стерлитамака – 4;
ГБ Салавата – 3;
Чишминская ЦРБ – 3;
Калтасинская ЦРБ – 3;
Верхнеяркеевская ЦРБ – 3;
РКИБ Стерлитамака – 2;
Благовещенская ЦРБ – 2;
Дюртюлинская ЦРБ – 2;
Мелеузовская ЦРБ – 2.
Также по одному пациенту – в следующих клиниках:
ГКБ №13 Уфы;
ЦГБ Сибая;
Баймакская ЦГБ;
Кушнаренковская ЦРБ;
Месягутовская ЦРБ;
Учалинская ЦРБ.
Напомним, в Башкирии замруководителя администрации главы республики Ринат Баширов будет курировать Минздрав
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник:
gorobzor.ru
Читайте также
Здравоохранение
Статистика коронавируса в Башкирии: информация по районам
Здравоохранение
Статистика заболеваемости коронавирусом на сегодня в Башкирии: данные по городам и районам
Здравоохранение
В Минздраве Башкирии обнародовали подробную статистику по коронавирусу на 23 апреля
Здравоохранение
Несмотря на официальную статистику, Минздрав Башкирии сообщил о 45 новых больных коронавирусом за сутки
Здравоохранение
В Минздраве Башкирии сообщили, где лежат больные с коронавирусом
Здравоохранение
В каких районах Башкирии больные коронавирусом получают лечение
Здравоохранение
Полный список городов и районов Башкирии, где обнаружен коронавирус
Здравоохранение
Башкирия дополнительно получила закупленные 35 карет скорой помощи