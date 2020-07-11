Новые данные о заболеваемости коронавирусом в Башкирии

В Башкирии коронавирусной инфекцией заболели еще 49 человек. Об этом сегодня, 11 июля, сообщили в федеральном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Таким образом, число инфицированных COVID-19 в регионе составило 5875 человек.
— За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией — 6611 в 83 регионах, из них 1766 случаев (26,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — отметили аналитики.
Летальных исходов не зафиксировано. Всего от коронавируса умерло 19 человек.