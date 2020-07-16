В Башкирии снова увеличилось число заразившихся коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 16 июл 2020 | 15:51

Количество инфицированных коронавирусом в республике снова увеличилось. По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в РФ, в Башкирии за прошедшие 24 часа выявлено 57 случаев заражения COVID-19.







В итоге, в регионе у 6134 человек диагностирована коронавирусная инфекция.



За предыдущие сутки число умерших от коронавируса не изменилось. Всего в регионе от COVID-19 умерло 20 пациентов.

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По данным Министерства здравоохранения республики по состоянию на 13:00 16 июля, в больницах проходят лечение 275 больных. Амбулаторно лечится 1515 человек, болезнь у которых протекает в легкой форме. За прошедший день выписаны 73 человека, всего излечилось от коронавируса 4324 пациента.