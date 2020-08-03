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В Башкирии количество больных коронавирусом вновь увеличилось

В Башкирии количество больных коронавирусом вновь увеличилось

| 03 авг 2020 | 10:14

Минздрав Башкирии огласил свежие данные по распространению коронавируса в регионе. Так, по словам главы ведомства Максима Забелина, за минувшие сутки количество больных увеличилось на 36 человек. Общее же число зараженных на сегодняшний день составляет 6 851.



Забелин отметил, что по состоянию на 3 августа 187 жителей находятся под медицинским наблюдением  в больницах, 1440 получают лечение амбулаторно с легкой формой инфекции. От болезни выздоровели всего выздоровело более 5 тысяч человек.

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Стоит добавить, что число скончавшихся от болезни не изменилось. На сегодняшний в Башкирии зарегистрировано 23 летальных случая от covid-19.
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Источник: bash.news

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