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В РКБ имени Куватова в Уфе с 9 октября ввели карантин

В РКБ имени Куватова в Уфе с 9 октября ввели карантин

Уфа | 10 окт 2020 | 13:25

В главной больнице Башкирии — РКБ имени Куватова, ввели карантин по гриппу, ОРВИ и коронавирусу. Ограниченный пропуск в медучреждение действует со вчерашнего дня, 9 октября.



На территорию и в корпуса теперь не смогут пройти посторонние люди, которым не нужна медпомощь. Об этом заявил главврач Шамиль Булатов. По его словам, все это связано с увеличением заболеваний и заверил, что пациенты находятся в хороших руках.

— Это, в первую очередь, в интересах двух сторон соблюдать санитарно-эпидемический и противоэпидемиологический режимы для сохранения здоровья как пациентов, так и сотрудников. Родственники наших пациентов могут не переживать за своих близких, в больнице достаточное количество администраторов, которые с радостью помогут в решении любых вопросов и в их сопровождении, — говорит медик. — Просим отнестись с пониманием к применяемым мерам.
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Также руководитель РКБ обратился к горожанам с просьбой не забывать о самозащите на предстоящем праздновании Дня Республики, 11 октября.
— Это не просто просьба, это гарант вашей защиты. Берегите себя, — добавил Булатов.
Кстати, теперь РКБ Куватова перепрофилировали в станцию скорой помощи, но временно. Смертность от пневмонии выросла в два раза, а коронавирусных пациентов становится все больше и больше.
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Источник: ufa1.ru
Фото: yandex.ru/maps

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