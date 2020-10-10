В РКБ имени Куватова в Уфе с 9 октября ввели карантин

В главной больнице Башкирии — РКБ имени Куватова, ввели карантин по гриппу, ОРВИ и коронавирусу. Ограниченный пропуск в медучреждение действует со вчерашнего дня, 9 октября.
На территорию и в корпуса теперь не смогут пройти посторонние люди, которым не нужна медпомощь. Об этом заявил главврач Шамиль Булатов. По его словам, все это связано с увеличением заболеваний и заверил, что пациенты находятся в хороших руках.
— Это, в первую очередь, в интересах двух сторон соблюдать санитарно-эпидемический и противоэпидемиологический режимы для сохранения здоровья как пациентов, так и сотрудников. Родственники наших пациентов могут не переживать за своих близких, в больнице достаточное количество администраторов, которые с радостью помогут в решении любых вопросов и в их сопровождении, — говорит медик. — Просим отнестись с пониманием к применяемым мерам.