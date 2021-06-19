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За сутки в Башкортостане зафиксировали более 100 новых фактов коронавируса

За сутки в Башкортостане зафиксировали более 100 новых фактов коронавируса

12:54, 19 июн 2021

Ещё трое жителей Башкирии умерли от коронавирусной инфекции за сутки, об этом сообщает оперативный штаб региона.

Трое умерших за прошедшие сутки увеличили общее число летальных исходов до 559 человек. Напомним, вчера сообщалось о четверых жертвах инфекции.

За сутки выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии – 39 972 человека.

Напомним, 18 июня глава Башкирии Радий Хабиров издал указ, в котором вводятся жёсткие ограничения в связи с ухудшением эпидситуации в республике.

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Источник: ufa.aif.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
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