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Коронавирус в Башкирии обнаружили за сутки у 249 пациентов

Коронавирус в Башкирии обнаружили за сутки у 249 пациентов

12:42, 02 янв 2022

По данным Администрации Главы РБ, на 2 января в Республике Башкортостан подтвердили 122 232 случая коронавирусной инфекции.

Выздоровели 111 991 человек, 307 – за последние сутки.

В стационарах — 126 чел., в т.ч. в возрасте 60+ — 86 пациентов.

Из них в тяжелом состоянии — 26 на ИВЛ - 1.

На амбулаторном — 5 686 чел., в т.ч. в возрасте 60+ — 3 758 пациента.

I компонент вакцины получили – 2 193 720 человек;
II компонент вакцины получили – 2 057 569 человек.
Всего умерших — 4 429 чел., в т.ч. в возрасте 60+ — 3 919 чел.

Ранее сообщалось о том, что В Башкирии при входе в госучреждение требуют QR-код. В Башкирии согласно указу о повышенной готовности этот документ нужно предъявлять в торговых центрах, магазинах большой площади, розничных рынках, в сфере обслуживания и культурных учреждениях, а также при заселении в гостиницы и санатории.


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Источник: gtrk.tv
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
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