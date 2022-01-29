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Житель столицы Башкирии с признаками коронавируса 2 дня ждал врача на дом

Житель столицы Башкирии с признаками коронавируса 2 дня ждал врача на дом

09:47, 29 янв 2022

Уфимец с признаками коронавируса два дня пытался вызвать врача на дом, но так и не дождался его. Оказалось, что его вызов не дошел до доктора из-за сбоя в системе. Об этом сообщили накануне, 28 января, в Минздраве Башкирии.



На неоперативную работу медиков пожаловалась жена пациента Мария С. на странице главы республики Радия Хабирова в социальных сетях. За медицинской помощью мужчина обращался в поликлинику № 44.

— Муж лежит с ковидом. Врача с Аксакова, 72 вызвали в среду — никто не пришел, повторно вызвали в четверг — никто не пришел. Причем первый раз в очереди на телефоне полтора часа, второй раз — час и десять минут. На работу нужен больничный. Каким образом получить медицинскую помощь и больничный? — возмутилась Мария.

На обращение женщины ответили в Минздраве республики. В ведомстве объяснили, почему врач не доехал до пациента, и извинились за инцидент.

— В связи с большим объемом вызовов и сбоем в системе РМИАС (Республиканская медицинская информационно-аналитическая система) вызов не был передан врачу. 28 января состоялся разговор с заявителем, лист временной нетрудоспособности открыли. Администрация больницы приносит свои извинения за доставленные неудобства. По состоянию на 28 января все технические проблемы устранены, — заверил представитель Минздрава.

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Источник: ufa1.ru
Теги: здравоохранение Коронавирус в Башкирии
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