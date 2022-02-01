В Башкирии коронавирусом за прошедшие сутки заболели 982 человека

15:50, 01 фев 2022

За прошедшие сутки в Башкирии коронавирусом заболели еще 982 человека. По информации оперативного штаба по борьбе с COVID-19, всего в регионе зарегистрировали 133 060 носителей инфекции.







За последние 24 часа от ковида, согласно переданной информации, скончались 18 пациентов. Всего количество умерших достигло 4 766 человек.



Первый компонент вакцины получили – 2 366 855 человек, второй – 2 205 261 человек.



Ранее сообщалось о том, что в связи с высокими показателями заболеваемости коронавирусом и острыми респираторными инфекциями среди детского населения на удаленное обучение рекомендовано перейти 21 школе в Уфе.

Читайте также:

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram