Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии коронавирусом за прошедшие сутки заболели 982 человека

В Башкирии коронавирусом за прошедшие сутки заболели 982 человека

15:50, 01 фев 2022

За прошедшие сутки в Башкирии коронавирусом заболели еще 982 человека. По информации оперативного штаба по борьбе с COVID-19, всего в регионе зарегистрировали 133 060 носителей инфекции.

За последние 24 часа от ковида, согласно переданной информации, скончались 18 пациентов. Всего количество умерших достигло 4 766 человек.

Первый компонент вакцины получили – 2 366 855 человек, второй  – 2 205 261 человек.

Ранее сообщалось о том, что в связи с высокими показателями заболеваемости коронавирусом и острыми респираторными инфекциями среди детского населения на удаленное обучение рекомендовано перейти 21 школе в Уфе. 

Читайте также:

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: