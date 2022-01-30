852 человека заболели коронавирусом за прошедшие сутки в Башкирии

13:10, 30 янв 2022

По данным Администрации Главы РБ, на 30 января в Республике Башкортостан подтвердили 131 114 случаев коронавирусной инфекции.

В стационарах — 194 чел., в т.ч. в возрасте 60+ — 113 пациента.







Из них в тяжелом состоянии — 44 на ИВЛ - 1.



На амбулаторном — 5 431 чел., в т.ч. в возрасте 60+ — 4 421 пациент.



Выздоровели 120 750 человек, 489 – за последние сутки.



Зарегистрировано 13 случаев смерти от COVID-19.

Всего умерших — 4 739 чел., в т.ч. в возрасте 60+ — 4 083 чел.



I компонент вакцины получили – 2 358 714 человек;

II компонент вакцины получили – 2 199 122 человека.



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