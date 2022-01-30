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852 человека заболели коронавирусом за прошедшие сутки в Башкирии

852 человека заболели коронавирусом за прошедшие сутки в Башкирии

13:10, 30 янв 2022

По данным Администрации Главы РБ, на 30 января в Республике Башкортостан подтвердили 131 114 случаев коронавирусной инфекции.
В стационарах — 194 чел., в т.ч. в возрасте 60+ — 113 пациента.



Из них в тяжелом состоянии — 44 на ИВЛ - 1.

На амбулаторном — 5 431 чел., в т.ч. в возрасте 60+ — 4 421 пациент.

Выздоровели 120 750 человек, 489 – за последние сутки.

Зарегистрировано 13 случаев смерти от COVID-19. 

Всего умерших — 4 739 чел., в т.ч. в возрасте 60+ — 4 083 чел.

I компонент вакцины получили – 2 358 714 человек;
II компонент вакцины получили – 2 199 122 человека.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
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