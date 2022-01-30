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В Башкирии привитым школьникам на один день предоставят выходной

В Башкирии привитым школьникам на один день предоставят выходной

10:50, 30 янв 2022

В Башкирии привитых от коронавируса школьников будут освобождать от уроков минимум на один день. Об этом во время вчерашнего брифинга по распространению инфекции рассказала главный педиатр Минздрава республики Людмила Семавина.



Спикер отметила, что пропустить уроки школьник может уже непосредственно в день вакцинации. Медики при этом будут выдавать подростку соответствующую справку.

Добавим, что на данный момент «Спутником М» привились около 500 жителей Башкирии от 12 до 17 лет. Вакцина остается добровольным решением школьников и их родителей.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии вакцинация
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