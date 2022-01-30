В Башкирии решение о переводе школьников на дистант будут решать главы районов

10:59, 30 янв 2022

При необходимости и после согласования с Роспотребнадзором и минобрнауки Башкирии главы городов и районов республики будут самостоятельно определять школы и классы в них, переходящие на дистанционное обучение.







Такое решение было принято на минувшем заседании регионального штаба по коронавирусу, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.



По словам первого замминистра образования и науки республики Альберта Яримова, ситуация с коронавирусной инфекцией в школах республики на данный момент стабильная. Доля заболевших учащихся составляет всего 0,67% от общего числа школьников.



Ранее сообщалось, что вакцинация от COVID-19 освобождает подростков от уроков минимум на день.

Читайте также:

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram