В Башкирии решение о переводе школьников на дистант будут решать главы районов
10:59, 30 янв 2022
При необходимости и после согласования с Роспотребнадзором и минобрнауки Башкирии главы городов и районов республики будут самостоятельно определять школы и классы в них, переходящие на дистанционное обучение.
Такое решение было принято на минувшем заседании регионального штаба по коронавирусу, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.
По словам первого замминистра образования и науки республики Альберта Яримова, ситуация с коронавирусной инфекцией в школах республики на данный момент стабильная. Доля заболевших учащихся составляет всего 0,67% от общего числа школьников.