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В Башкирии решение о переводе школьников на дистант будут решать главы районов

В Башкирии решение о переводе школьников на дистант будут решать главы районов

10:59, 30 янв 2022

При необходимости и после согласования с Роспотребнадзором и минобрнауки Башкирии главы городов и районов республики будут самостоятельно определять школы и классы в них, переходящие на дистанционное обучение.



Такое решение было принято на минувшем заседании регионального штаба по коронавирусу, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

По словам первого замминистра образования и науки республики Альберта Яримова, ситуация с коронавирусной инфекцией в школах республики на данный момент стабильная. Доля заболевших учащихся составляет всего 0,67% от общего числа школьников.

Ранее сообщалось, что вакцинация от COVID-19 освобождает подростков от уроков минимум на день.

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Источник: ufa.aif.ru
Теги: образование Коронавирус в Башкирии
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