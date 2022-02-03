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В Башкирии в феврале заработает еще один ковидный госпиталь

В Башкирии в феврале заработает еще один ковидный госпиталь

11:25, 03 фев 2022

Ковидный госпиталь в Таймазах запустят в работу в феврале. Об этом рассказал глава Башкирии Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях.

«В республике продолжается рост заболевших коронавирусом. Ряд соображений и решений в связи с этим. Система здравоохранения в состоянии госпитализировать всех, кто в этом нуждается. Наш потенциал - до 10 тысяч ковидных коек. На 2 февраля мы развернули 2 300 коек. Плюс в феврале запустим госпиталь в Туймазах. Продолжаем строить госпиталь в Сибае», — написал руководитель региона.

Он отметил, что в республики также увеличили количество операторов с 14 до 124 в Ситуационном антиковидном центре, который работает ежедневно с 8:00 до 20:00. Позвонить туда можно по номеру 8 (347) 218-19-19.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: здравоохранение Коронавирус в Башкирии
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