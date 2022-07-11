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Коронавирус в Башкирии за сутки подхватил 51 человек

Коронавирус в Башкирии за сутки подхватил 51 человек

15:12, 11 июл 2022

В Башкортостане общее число зарегистрированных случаев заражения ковидом достигло 290927, причем 51 человек подхватил вирус за сутки.



Излечились 284825 жителей республики, 64 из которых закрыли больничные за день. Число жертв болезни достигло 5755, один пациент скончался за сутки.

В России врачи диагностировали ковид у 18465308 жителей, 3097 из которых заболели за день. Выписались 17890856 россиян, 2296 из которых закрыли больничные за день. При этом новыми жертвами вируса стали 38 человек, а всего скончались 381621 пациент.

Ранее сообщалось о том, что в мире началась новая, уже седьмая по счету волна коронавирусной инфекции

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса
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