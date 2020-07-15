В 6 городах Башкирии до 2024 года ликвидируют незаконные свалки мусора
Баймакский район | 15 июл 2020 | 16:32
В Баймаке будет устранена незаконная мусорная свалка. Об этом на выездном совещании рассказал руководитель министерства ЖКХ Башкирии Борис Беляев.
Устранение стихийной свалки отходов будет производиться в рамках регпроекта "Чистая страна" национального проекта "Экология".
Кроме того был обсужден проект строительства в Баймакском районе мусороперерабатывающего комплекса.
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Ранее сообщалось о том, что в Правительстве Башкирии возмутились качеством работы по вывозу ТКО.
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