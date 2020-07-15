В 6 городах Башкирии до 2024 года ликвидируют незаконные свалки мусора

Баймакский район | 15 июл 2020 | 16:32

В Баймаке будет устранена незаконная мусорная свалка. Об этом на выездном совещании рассказал руководитель министерства ЖКХ Башкирии Борис Беляев.







Устранение стихийной свалки отходов будет производиться в рамках регпроекта "Чистая страна" национального проекта "Экология".



Кроме того был обсужден проект строительства в Баймакском районе мусороперерабатывающего комплекса.

В руководстве республики также сообщили, что в течение четырех лет ликвидацию несанкционированных свалок произведут в таких городах как Кумертау, Стерлитамак, Сибай, Давлеканово, Благовещенск.





Ранее сообщалось о том, что в Правительстве Башкирии возмутились качеством работы по вывозу ТКО.





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