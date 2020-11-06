Назван продукт, который способен защитить от коронавируса

| 06 ноя 2020 | 09:27

О важности витамина D для иммунной системы во время эпидемии коронавируса напомнила "Российская газета" со ссылкой на мнения ученые и врачей. Специалисты заметили, что при дефиците этого вещества заболевание переносилось тяжелее.







Недостаток витамина D был выявлен у 71,3% зараженных коронавирусом, при чем у 36,3% из них дефицит был значительным, как отметил гендиректор Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Минздрава РФ, академик РАН Евгений Шляхто. Он напомнил, что недостаток вещества является главным фактором тяжелого течения коронавируса и его осложнений.



Восполнять дефицит можно с помощью таблеток и капель, однако лучшим способом диетолог Наталья Денисова назвала включить в рацион продукты, насыщенные витамином D - яйца и жирную морскую рыбу.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Потреблять треску и минтай, в которых содержится много витамина D, для защиты иммунной системы от коронавируса порекомендовал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. По его мнению, предпочтение нужно отдавать свежей рыбе и качественным консервам.Кроме того, эти продукты содержат витамины группы А, В, Е, и жирные кислоты омега-3, все они помогают укрепить иммунитет и улучшают состояние сердца и сосудов.Ранее специалисты рассказали, чем грозит дефицит омега-3 в организме человека



