В Минпросвещения рассказали о ЕГЭ по иностранному языку

| 09 сен 2020 | 15:27

Единый государственный экзамен по иностранному языку не будет обязательным. Об этом сообщили в Минпросвещения России.







«Совет одобрил проект изменений во ФГОС среднего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация», — передает ТАСС.

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Ранее руководитель федеральной группы разработчиков ЕГЭ по математике Иван Ященко оценил изменения, которая произошли с экзаменов из-за пандемии. По его оценкам, в 2020 году у сдающих экзамены было больше стресса, однако уменьшилась средняя разница результатов между регионами и выросло число высокобалльников, передает RT.