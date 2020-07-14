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Ильдар Ханбиков назначен начальником отдела уфимского ГИБДД

Ильдар Ханбиков назначен начальником отдела уфимского ГИБДД

Уфа | 14 июл 2020 | 12:58

В уфимской Госавтоинспекции назначили нового заместителя. Об этом сообщил Динар Гильмутдинов, глава республиканского ведомства.



Как стало известно, на должность заместителя начальника отдела уфимского ГИБДД назначен 46-летний майор полиции Ильдар Халитович Ханбиков.

Известно, что Ильдар Халитович Ханбиков проработал на различных должностях, в том числе начальником ОГИБДД Кушнаренковского района, а также возглавлял уфимский регистрационно-экзаменационный отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: ГИБДД РБ

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