Ильдар Ханбиков назначен начальником отдела уфимского ГИБДД

В уфимской Госавтоинспекции назначили нового заместителя. Об этом сообщил Динар Гильмутдинов, глава республиканского ведомства.
Как стало известно, на должность заместителя начальника отдела уфимского ГИБДД назначен 46-летний майор полиции Ильдар Халитович Ханбиков.
Известно, что Ильдар Халитович Ханбиков проработал на различных должностях, в том числе начальником ОГИБДД Кушнаренковского района, а также возглавлял уфимский регистрационно-экзаменационный отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения.