В Уфе оштрафовали заместителя главврача, за возникновение вспышки коронавируса в больнице №21

Уфа | 03 авг 2020 | 19:27

Заместителя главного врача больницы №21 в Уфе Марата Шарафутдинова осудили за возникновение очага коронавирусной инфекции в медицинском учреждении. Медик оштрафован на 25 тысяч рублей за нарушение санитарных правил.







Согласно информации на официальном сайте больницы, мужчина отвечает за работу медицинской части в амбулаторных условиях. К такому же денежному наказанию приговорили и коллегу Марата Шарафутдинова – замглавврача по терапии Людмилу Кокину. Об этом сообщает пресс-служба суда Октябрьского района Уфы.

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В релизе отмечается, что нарушения были выявлены при проведении эпидемиологического расследования после длительного карантина в больнице из-за вспышки коронавирусной инфекции. Примечательно, что согласно статье 6.3 Кодекса РФ об административных нарушениях, приговор мог достичь 45 тысяч рублей штрафа для граждан и до 150 тысяч для должностных лиц.Стоит напомнить, ранее ГорОбзор.ру передавал, что ГБ №21 закрыта на карантин 13 апреля из-за вспышки коронавирусной инфекции.