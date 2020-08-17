В Башкирии определились, до какого возраста люди могут считаться молодежью
| 17 авг 2020 | 15:27
В Башкирии депутаты Госсобрания–Курултая РБ приняли решение поддержать федеральный законопроект «О молодежной политике в Российской Федерации». Об этом сообщили в пресс-службе парламента республики.
«Данный закон станет базовым документом, определяющим принципы молодежной политики в стране. В нем четко обозначаются цели, основные направления и формы реализации молодежной политики. В Башкортостане, как и в большинстве других субъектов Российской Федерации, существует собственный закон «О молодежной политике в Республике Башкортостан». Проблема заключается в отсутствии единого системообразующего подхода. Получается, что молодежная политика в России есть, а такого понятия в законодательстве нет. Федеральный закон восполнит этот пробел. Мы всецело поддерживаем его принятие», – прокомментировал председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев.
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