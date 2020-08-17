Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии определились, до какого возраста люди могут считаться молодежью

В Башкирии определились, до какого возраста люди могут считаться молодежью

В Башкирии определились, до какого возраста люди могут считаться молодежью

| 17 авг 2020 | 15:27

В Башкирии депутаты Госсобрания–Курултая РБ приняли решение поддержать федеральный законопроект «О молодежной политике в Российской Федерации». Об этом сообщили в пресс-службе парламента республики. 



«Данный закон станет базовым документом, определяющим принципы молодежной политики в стране. В нем четко обозначаются цели, основные направления и формы реализации молодежной политики. В Башкортостане, как и в большинстве других субъектов Российской Федерации, существует собственный закон «О молодежной политике в Республике Башкортостан». Проблема заключается в отсутствии единого системообразующего подхода. Получается, что молодежная политика в России есть, а такого понятия в законодательстве нет. Федеральный закон восполнит этот пробел. Мы всецело поддерживаем его принятие», – прокомментировал председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев. 

В России автомобилистов ждут важные изменения осенью

Читайте также:

В России автомобилистов ждут важные изменения осенью
В новом законопроекте, отметил парламентарий, четко прописано, до какого возраста люди могут считаться молодежью. Теперь во всех субъектах Российской Федерации к этой категории будут относить граждан от 14 до 35 лет. Молодой семьей будут считать родителей или усыновителей также до 35 лет. 
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: