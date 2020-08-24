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В Башкирии ушедшего из семьи родителя могут обязать улучшить жилищные условия ребенка

В Башкирии ушедшего из семьи родителя могут обязать улучшить жилищные условия ребенка

| 24 авг 2020 | 11:38

В рамках осенней сессии депутаты Государственного собрания – Курултая РБ твердо намерены внести изменения в семейный кодекс. Инициатива касается отношения родителей, которые развелись, и детей.



Сейчас по кодексу родители должны равнозначно нести дополнительные расходы, например, на тяжелобольного ребенка. Теперь там появится новый пункт об улучшении жилищных условий. То есть, если ребенок остался с одним из родителей в условиях, непригодных для проживания, то второго родителя можно обязать выплатить средства на их улучшение.

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— К сожалению, бывает, что ребенок после развода остается с одним из родителей, как правило, с матерью, в условиях, мало подходящих для проживания. Второй родитель при этом не желает нести дальнейшую ответственность за судьбу ребенка. Такого не должно быть. Новый закон позволит взыскивать со второго родителя средства на улучшение жилищных условий ребенка, — пояснил председатель заксобрания Константин Толкачев.
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Источник: proural.info
Фото: pixabay

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