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Радий Хабиров подал иск в суд по поводу судьбы акций БСК

Радий Хабиров подал иск в суд по поводу судьбы акций БСК

| 01 сен 2020 | 09:05

Радий Хабиров обратился с исковым заявлением в Арбитражный суд Башкирии в качестве третьего лица по поводу судьбы акций БСК. Туда же поступил иск от Генпрокуратуры России. Об этом глава региона сообщил лично накануне вечером, 31 августа.

Правительство республики считает, что сделка по размытию акций «Сода» является незаконной и несправедливой. К слову, она была совершена в период с 2007–2013 годах и нанесла существенный материальный ущерб региону.



— Поэтому мы требуем возврата акций в собственность Республики Башкортостан. Мы считаем, что в результате мошеннических действий группы лиц нанесён ущерб нашей республике на довольно серьёзную сумму — в 34 млрд рублей. Мы требуем её возмещения, — отметил Хабиров. — Что касается суждения о принадлежности «Соды», то мы считаем, что компания всегда была в республиканской собственности. Если брать начало 1990-х годов, то она являлась собственностью Башкортостана, и на это у нас есть соответствующие документы.

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Также глава региона добавил, что он лично обратился к председателю следкома России Александру Бастрыкину с заявлением о совершении преступления должностных лиц региональной госвласти. Радий Хабиров уверен, что их действия были неправомерными.
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Источник: ufa1.ru

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