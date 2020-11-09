В Кармаскалинском районе участников несостоявшегося конфликта привлекли к ответственности

Кармаскалинский район | 09 ноя 2020 | 14:28

Кармаскалинский межрайонный суд рассмотрел материалы дел об административных правонарушениях в отношении 19 уроженцев Ишимбайского, Чишминского, Абзелиловского, Баймакского, Уфимского, Белорецкого, Бурзянского, Хайбуллинского районов и города Сибай. Их привлекли к ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан.







- Судом установлено, что данные лица 7 ноября 2020 года в 17 часов 40 минут, находясь на пересечении улиц Чехова и Чапаева села Кармаскалы, оказали неповиновение сотрудникам полиции, прибывшим для охраны общественного порядка и общественной безопасности. Суд признал вышеуказанных лиц виновными и назначил наказание в виде административного ареста, сроки определены в зависимости от степени вины — на одни, трое, пять, семь, восемь, 10 и 15 суток, — говорится в сообщении.

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