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Эксперты считают, что обвиняемый в убийстве педофила уфимец Владимир Санкин не совершал преступление

Эксперты считают, что обвиняемый в убийстве педофила уфимец Владимир Санкин не совершал преступление

Уфа | 16 дек 2020 | 13:36

Подозреваемый в убийстве педофила уфимец Владимир Санкин не совершал инкриминируемое ему преступление. Об этом корреспондентам БСТ сообщили родственники и адвокат подсудимого. 



По словам близких, экспертиза показала, что убитый Владимир Зайцев погиб не от рук Санкина, а от обморожения. 

Галина Санкина, мама Владимира Санкина:

- Я не считаю, что мой сын убийца, он защищал детей. Диагностика пришла, в ней говорится, что Зайцев умер в результате обморожения, а не мой сын его убил. Мой сын не виноват. 
Женщина признается, что весь судебный процесс ей дается с трудом. Чтобы сохранять душевное равновесие, она сидит на успокоительных таблетках. По ее словам, всю их семью уже узнают в ближайшей к дому аптеке, так часто они там бывают. 

Ранее мы писали о новых подробностях в этом громком деле. По данным источника, на детей давило следствие.

Напомним, резонансное ЧП произошло в начале февраля 2020 года. О Владимире Санкине, который якобы убил предполагаемого педофила, защищая детей, стали писать и в зарубежной прессе, а петиция в защиту Санкина собрала в интернете почти 60 000 подписей.

Погибшим оказался 54-летний Владимир Зайцев. Он был ранее судим за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Освободился он несколько месяцев назад, после 11 лет колонии. По версии следствия, Санкин нанес предполагаемому педофилу многочисленные удары руками и ногами, а затем и палкой.   

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Источник: bash.news

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