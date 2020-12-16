Эксперты считают, что обвиняемый в убийстве педофила уфимец Владимир Санкин не совершал преступление
Уфа | 16 дек 2020 | 13:36
Подозреваемый в убийстве педофила уфимец Владимир Санкин не совершал инкриминируемое ему преступление. Об этом корреспондентам БСТ сообщили родственники и адвокат подсудимого.
По словам близких, экспертиза показала, что убитый Владимир Зайцев погиб не от рук Санкина, а от обморожения.
Галина Санкина, мама Владимира Санкина:
Ранее мы писали о новых подробностях в этом громком деле. По данным источника, на детей давило следствие.
Напомним, резонансное ЧП произошло в начале февраля 2020 года. О Владимире Санкине, который якобы убил предполагаемого педофила, защищая детей, стали писать и в зарубежной прессе, а петиция в защиту Санкина собрала в интернете почти 60 000 подписей.
Погибшим оказался 54-летний Владимир Зайцев. Он был ранее судим за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Освободился он несколько месяцев назад, после 11 лет колонии. По версии следствия, Санкин нанес предполагаемому педофилу многочисленные удары руками и ногами, а затем и палкой.