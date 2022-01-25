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Бывший уфимский гаишник по решению суда лишится имущества

Бывший уфимский гаишник по решению суда лишится имущества

12:15, 25 янв 2022

Уфимский районный суд подтвердил, что расходы экс-заместителя начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД, майора полиции Айдара Гиндуллина не соответствуют сумме его доходов.



Иск прокуратуры о передаче имущества гаишника в пользу государства был частично удовлетворен. Родственники и сам сотрудник полиции не смогли доказать, что оно было куплено на заработанные деньги. В пользу государства передадут трехкомнатную квартиру в Уфе, 9 автомобилей, в числе которых Toyota RAV4 и KIA Sorento PRIME, оцененные в 10 млн рублей. Также Айдара Гиндуллина обязали вернуть 4,3 млн рублей, которые он получил за 14 ранее проданных машин.

Решение суда еще не вступило в законную силу. Уголовное дело по факту получения взяток расследуется. Напомним, ранее следователи выяснили, что бывший сотрудник получил по 30 тысяч рублей от 6 человек за выдачу водительских прав. Общая сумма взяток составила 180 тысяч рублей. На семью высокопоставленного гаишника оказалась записана недвижимость на сумму в 18 миллионов рублей. Также был обнаружен автопарк из 36 машин.

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Источник: proural.info
Теги: Уфа криминал
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