В Башкирии объявили в розыск доярку

22:46, 09 авг 2023

В Башкирии сотрудники службы судебных приставов объявили поиски 35-летней Гульфиры Иноземцевой. Жительница Шаранского района республики, находится в розыске из-за невыплаты свыше пятисот тысяч рублей на содержание своих пятерых детей по судебному решению о взыскании алиментов.

Женщина трудится дояркой, но продолжительное время игнорировала обязанность, связанную с финансовой поддержкой собственных детей. ФССП в отношении правонарушительницы возбудила исполнительное производство, однако найти ее не могут. Предполагается, что она скрывается на территории Буздякского района.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении должницы, просят связаться по следующим контактным номерам: 8-987-587-26-16, 347-273-56-40.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Шаранском районе Башкортостана вандалы изуродовали новую детскую площадку (ВИДЕО).

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Автор: Семен Подгорный