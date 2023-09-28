Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии осудят обвиняемую в гибели в ДТП 32-летней многодетной учительницы

В Башкирии осудят обвиняемую в гибели в ДТП 32-летней многодетной учительницы

09:34, 28 сен 2023

Следствие завершило расследование трагического ДТП, в результате которого погибла учительница из Зилаирского района Башкортостана. Информацию об этом передали в пресс-службе регионального Следкома.

Происшествие случилось ночью 20 мая в населенном пункте Сабырово. Многодетная 32-летняя женщина отправилась с коллегами на концерт в село Зилаир в машине директора школы.

После просмотра концерта женщины решили сделать остановку на дороге, чтобы отметить завершение вечера. Выйдя из машины, включили музыку и разлили спиртные напитки.

В это время директор, опасаясь, что аккумуляторная батарея автомобиля может разрядиться, решила запустить двигатель, но не перевела коробку передач в нейтральное положение и не выжала сцепление и тормоз. Это привело к тому, что автомобиль начал движение и сбил находившуюся перед капотом 32-летнюю учительницу, которая скончалась от полученных травм на месте инцидента.

Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД и эксплуатации ТС, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Обвиняемая частично признала свою вину.

Ранее издание Newsbash на странице «Подслушано Зилаир» сообщало о том, что в населенном пункте Ивано-Кувалат, искали двух пропавших детей в возрасте 10 и 11 лет. 

На трассе Уфа-Бирск-Янаул в ДТП в массовом ДТП погибли два человека

Читайте также:

На трассе Уфа-Бирск-Янаул в ДТП в массовом ДТП погибли два человека

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Зилаирский район происшествия ДТП аварии
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok