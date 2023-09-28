В Башкирии осудят обвиняемую в гибели в ДТП 32-летней многодетной учительницы

09:34, 28 сен 2023

Следствие завершило расследование трагического ДТП, в результате которого погибла учительница из Зилаирского района Башкортостана. Информацию об этом передали в пресс-службе регионального Следкома.

Происшествие случилось ночью 20 мая в населенном пункте Сабырово. Многодетная 32-летняя женщина отправилась с коллегами на концерт в село Зилаир в машине директора школы.

После просмотра концерта женщины решили сделать остановку на дороге, чтобы отметить завершение вечера. Выйдя из машины, включили музыку и разлили спиртные напитки.

В это время директор, опасаясь, что аккумуляторная батарея автомобиля может разрядиться, решила запустить двигатель, но не перевела коробку передач в нейтральное положение и не выжала сцепление и тормоз. Это привело к тому, что автомобиль начал движение и сбил находившуюся перед капотом 32-летнюю учительницу, которая скончалась от полученных травм на месте инцидента.

Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД и эксплуатации ТС, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Обвиняемая частично признала свою вину.

Ранее издание Newsbash на странице «Подслушано Зилаир» сообщало о том, что в населенном пункте Ивано-Кувалат, искали двух пропавших детей в возрасте 10 и 11 лет.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети