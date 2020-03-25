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Жители Салавата возмутились обработкой общественного транспорта против коронавируса

Добавлено: 25.03.20
Просмотров: 54
Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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Жители Салавата возмутились обработкой общественного транспорта против коронавируса

Жители Башкирии возмутились тем, как в Салавате обрабатывают трамваи. Фотографией сотрудника, одетого в дождевик и обмотанного полотенцем, распространяется в соцсетях. В трамвайном управлении Салавата, что в целом происходящее на фото не является нарушением.



«Дождевики не являются нарушением. Единственное, что это выглядит не эстетично, но мы уже закупили белые дождевики. Его главная функция – защитить одежду работника от распыляемых веществ, и с этой задачей он прекрасно справляется. То, что на фотографии работник вместо респиратора обмотался полотенцем – это нарушение, по инициативе руководителя СПС произошел такой комедийный случай. У нас закуплены респираторы, все работники обеспечены ими. В отношении руководителя СПС уже проведены меры воспитательного характера, он будет отслеживать, чтобы все работники надевали респираторы. С другой стороны, это хорошо, что фотография облетела соцсети: люди видят, что мы дезинфицируем транспорт, и могут чувствовать себя в безопасности», – прокомментировал руководитель трамвайного управления Эдуард Мирасов.

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Ранее стало известно, что в Башкирии зафиксирован четвертый случай заражения коронавирусом. О первых случаях заражения коронавирусом в Башкирии сообщил руководитель региона Радий Хабиров. Ими оказались две жительницы Дюртюлей - 51-летняя Филия Г. и 36-летняя Ляйсан Х. Третий пациент – 69-летний мужчина, который по работе регулярно посещал Москву. 

Добавим, что по состоянию на 13:33 24 марта  в Башкирии в станционарах с подозрением на коронавирус находятся 63 человек, из них 6 – дети.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
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