Жители Салавата возмутились обработкой общественного транспорта против коронавируса

Жители Башкирии возмутились тем, как в Салавате обрабатывают трамваи. Фотографией сотрудника, одетого в дождевик и обмотанного полотенцем, распространяется в соцсетях. В трамвайном управлении Салавата, что в целом происходящее на фото не является нарушением.







«Дождевики не являются нарушением. Единственное, что это выглядит не эстетично, но мы уже закупили белые дождевики. Его главная функция – защитить одежду работника от распыляемых веществ, и с этой задачей он прекрасно справляется. То, что на фотографии работник вместо респиратора обмотался полотенцем – это нарушение, по инициативе руководителя СПС произошел такой комедийный случай. У нас закуплены респираторы, все работники обеспечены ими. В отношении руководителя СПС уже проведены меры воспитательного характера, он будет отслеживать, чтобы все работники надевали респираторы. С другой стороны, это хорошо, что фотография облетела соцсети: люди видят, что мы дезинфицируем транспорт, и могут чувствовать себя в безопасности», – прокомментировал руководитель трамвайного управления Эдуард Мирасов.



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Фото: соцсети