В Башкирии сгорел дом многодетной семьи

10:15, 14 окт 2021

В Бижбулякском районе Башкирии у многодетной семьи сгорел дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.







Вчера, 13 октября, вечером в селе Верхняя Курмаза по улице Центральная, 10 произошел пожар в жилом бревенчатом одноэтажном доме.



Как сообщает ведомство, в доме проживает многодетная семья и в момент возникновения пожара мужчина и женщина, а также четверо малолетних детей находились внутри дома. К счастью, погибших и пострадавших нет, мать почувствовала дым, обнаружила очаг горения и в это время произошла сработка пожарного извещателя, установленный в доме в прошлом году. Свою функцию извещатель выполнил. Взрослые немедля смогли эвакуироваться из дома и вывести всех своих детей.

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