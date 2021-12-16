В Стерлитамаке женщина получила серьезные ожоги во время приготовления еды

10:11, 16 дек 2021

15 декабря бытовая трагедия произошла в Стерлитамаке, женщина готовила еду на газовой плите и на ней вспыхнула синтетическая одежда, сообщили в МЧС по Башкирии.







15 декабря в Стерлитамаке приготовление ужина обернулось для женщина 1962 года рождения попаданием в больницу с серьезными ожогами I и II степени. В МЧС о происшествии сообщила медсестра приемного покоя ожогового отделения больницы № 1 Стерлитамака, в которую медики и доставили женщину, которая по неосторожности воспламенилась на своей же кухне. На ней загорелась синтетическая одежда, в результате чего она получила термические ожоги грудной клетки, молочных желез, шеи, спины, кистей рук.





В МЧС уточнили, что дознаватель МЧС России проводит расследование данного происшествия.



Ранее сообщалось о том, что в Чишминском районе Башкирии на месте пожара обнаружили фрагменты тела.

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