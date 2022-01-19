В Уфе произошло задымление в Лайфстайл центре

11:53, 19 янв 2022

Сегодня, 19 января, в Уфе на улице Менделеева, дом 205а, Лайфстайл центр Башкирия, произошло задымление на 4-м этаже. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.







«По прибытию на место внешних признаков не наблюдалось, в ходе разведки установлено, что на 4-м этаже в помещении школы танцев предварительно допущено использование бенгальских огней. Помещение проветрили, проводится контрольная проверка этажей и эвакуация посетителей и персонала», — добавили в ведомстве.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе из-за пожара в уфимском онкодиспансере эвакуировали 300 человек. Кроме того стало известно также о состоянии двух пострадавших при пожаре на УМПО в Башкирии

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