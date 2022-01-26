Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе из-за пожара в 5-этажном доме эвакуировали 11 человек, трое из которых — дети

В Уфе из-за пожара в 5-этажном доме эвакуировали 11 человек, трое из которых — дети

16:44, 26 янв 2022

Сегодня, 26 января, в 14:37 в пятиэтажном доме по улице Антонова произошел пожар. На место незамедлительно выехали спасатели.



По прибытии выяснилось, что очаг расположен в квартире на третьем этаже. Пожарные сняли с балкона — из зоны воздействия опасных факторов — 65-летнего мужчину. Ему потребовалась помощь врачей. Еще 11 человек, трое из которых — дети, эвакуировали по лестницам.

В 14:54 пожарные локализовали огонь на пяти квадратных метрах, в 15:13 ликвидировали открытое горение. От стихии пострадало только домашнее имущество. На тушение пожара были брошены силы 15 человек и 5 единиц техники.

Читайте также:

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: