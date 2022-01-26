В Уфе из-за пожара в 5-этажном доме эвакуировали 11 человек, трое из которых — дети

16:44, 26 янв 2022

Сегодня, 26 января, в 14:37 в пятиэтажном доме по улице Антонова произошел пожар. На место незамедлительно выехали спасатели.







По прибытии выяснилось, что очаг расположен в квартире на третьем этаже. Пожарные сняли с балкона — из зоны воздействия опасных факторов — 65-летнего мужчину. Ему потребовалась помощь врачей. Еще 11 человек, трое из которых — дети, эвакуировали по лестницам.



В 14:54 пожарные локализовали огонь на пяти квадратных метрах, в 15:13 ликвидировали открытое горение. От стихии пострадало только домашнее имущество. На тушение пожара были брошены силы 15 человек и 5 единиц техники.

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Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан