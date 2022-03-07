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В Башкирии от столкновения КамАЗа и внедорожника пострадал пешход

В Башкирии от столкновения КамАЗа и внедорожника пострадал пешход

12:40, 07 мар 2022

Авария в Башкирии произошла днём в Благоварском районе

На 1401 км федеральной трассы М5 "Урал" 61-летний водитель, управляя грузовиком КамАЗ, допустил столкновение с попутной "Toyota Land Cruiser". От удара внедорожник задел женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу, после чего въехал в остановочный павильон.

В результате аварии пешеходу, местной жительнице, была оказана медицинская помощь, после чего она была отпущена домой. Начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии из-за лобового столкновения автомобилей пострадала пассажирка. 

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Благоварский район происшествия аварии
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