В Башкирии от столкновения КамАЗа и внедорожника пострадал пешход

12:40, 07 мар 2022

Авария в Башкирии произошла днём в Благоварском районе



На 1401 км федеральной трассы М5 "Урал" 61-летний водитель, управляя грузовиком КамАЗ, допустил столкновение с попутной "Toyota Land Cruiser". От удара внедорожник задел женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу, после чего въехал в остановочный павильон.







В результате аварии пешеходу, местной жительнице, была оказана медицинская помощь, после чего она была отпущена домой. Начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии из-за лобового столкновения автомобилей пострадала пассажирка.



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ