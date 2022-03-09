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В Башкирии водитель Lada Granta опрокинулся в кювет

В Башкирии водитель Lada Granta опрокинулся в кювет

10:02, 09 мар 2022

Авария в Башкирии произошла вчера в шестом часу вечера в Чишминском районе на 1437 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск

32-летний местный житель, управляя "Lada Granta", совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате аварии 52-летний пассажир получил телесные повреждения. Известно, что водитель от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что В Башкирии от столкновения КамАЗа и внедорожника пострадал пешеход. 

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Чишминский район происшествия аварии
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