В Кугарчинском районе Башкирии в придорожном кафе вспыхнул пожар

11:07, 11 окт 2022

Сегодня, 11 октября, рано утром в Кугарчинском районе в селе Мраково произошел пожар в придорожном кафе по улице Р361 346 км. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.



На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление из-под всей кровли одноэтажного бревенчатого здания. В 06:30 пожар был локализован на площади 450 кв.м. В 07:03 открытое горение было ликвидировано.



Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.



Ранее сообщалось о том, что в деревне Канакачево Кугарчинского района на улице Худайбердина произошло возгорание трактора. В результате пострадал 54-летний мужчина, который получил ожоги лица, шеи и левой кисти.



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Фото: МЧС по РБ