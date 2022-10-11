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В Кугарчинском районе Башкирии в придорожном кафе вспыхнул пожар

В Кугарчинском районе Башкирии в придорожном кафе вспыхнул пожар

11:07, 11 окт 2022

Сегодня, 11 октября, рано утром в Кугарчинском районе в селе Мраково произошел пожар в придорожном кафе по улице Р361 346 км. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.

На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление из-под всей кровли одноэтажного бревенчатого здания. В 06:30 пожар был локализован на площади 450 кв.м. В 07:03 открытое горение было ликвидировано.

Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.

Ранее сообщалось о том, что в деревне Канакачево Кугарчинского района на улице Худайбердина произошло возгорание трактора. В результате пострадал 54-летний мужчина, который получил ожоги лица, шеи и левой кисти.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Кугарчинский район происшествия пожар Мраково
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