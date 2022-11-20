В Бирске при пожаре погибла женщина-инвалид

10:55, 20 ноя 2022

Вчера, 19 ноября, поздно вечером по улице Мира в Бирске загорелся жилой дом. Как сообщает МЧС по РБ, на место сразу же выехали экстренные службы.



Когда пожарные приехали, то обнаружили, что горит крыша двухквартирного дома с общей верандой. Во время тушения огня было обнаружено тело погибшей 45-летней женщины. Уточняется, что она состояла на учете, так как у нее была инвалидность II группы.







В течение 35 минут возгорание было локализовано. Проливка и разбор пожара продолжались до глубокой ночи. Причина возникновения огня устанавливается дознавателем МЧС России.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии беременной жительнице Бирска понадобился вертолет.

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Фото: МЧС по РБ