В Стерлибашевском районе Башкирии мать спасла своих троих детей их пожара
10:32, 01 фев 2023
Вчера поздно вечером, 31 января, в Стерлибашевском районе Башкирии случился пожар, в котором чуть не погибла многодетная семья. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.
Происшествие произошло в деревне Елимбетово. Огонь полностью уничтожил частный дом, но, к счастью, никто не погиб и не пострадал. Когда пожар только начался, в строении находилось четыре человека: трое детей и их мама. Семье удалось спастись благодаря своевременным и правильным действиям женщины.
Напомним, в тот же день случился пожар в строящемся жилом доме в Кушнаренковском районе Башкирии. К сожалению, в результате произошедшего погибла женщина.
Ранее сообщалось о том, что в ночном пожаре в Стерлибашевском районе Башкирии погибли пенсионеры и их 54-летний сын.
Читайте также:В ночном пожаре погибла 39-летняя уфимка