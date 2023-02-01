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В Стерлибашевском районе Башкирии мать спасла своих троих детей их пожара

В Стерлибашевском районе Башкирии мать спасла своих троих детей их пожара

10:32, 01 фев 2023

Вчера поздно вечером, 31 января, в Стерлибашевском районе Башкирии случился пожар, в котором чуть не погибла многодетная семья. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.



Происшествие произошло в деревне Елимбетово. Огонь полностью уничтожил частный дом, но, к счастью, никто не погиб и не пострадал. Когда пожар только начался, в строении находилось четыре человека: трое детей и их мама. Семье удалось спастись благодаря своевременным и правильным действиям женщины.


Напомним, в тот же день случился пожар в строящемся жилом доме в Кушнаренковском районе Башкирии. К сожалению, в результате произошедшего погибла женщина.

Ранее сообщалось о том, что в ночном пожаре в Стерлибашевском районе Башкирии погибли пенсионеры и их 54-летний сын.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Стерлибашевский район происшествия пожар
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