В Уфе на дереве обнаружили мертвое тело женщины

10:49, 10 май 2023

В столице Башкирии во вторник, 9 мая, на одном из деревьев в районе Черниковки было обнаружено тело мертвой женщины.







Согласно информации издания «Башинформ», на место происшествия прибыли полицейские, которые в настоящее время занимаются расследованием случившегося.



Правоохранительным органам предстоит выяснить, что стало причиной смерти женщины. Будут проведены различные экспертизы и допрос родственников и очевидцев произошедшего.



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Автор: Семен Подгорный