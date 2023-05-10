В Уфе на дереве обнаружили мертвое тело женщины
10:49, 10 май 2023
В столице Башкирии во вторник, 9 мая, на одном из деревьев в районе Черниковки было обнаружено тело мертвой женщины.
Согласно информации издания «Башинформ», на место происшествия прибыли полицейские, которые в настоящее время занимаются расследованием случившегося.
Правоохранительным органам предстоит выяснить, что стало причиной смерти женщины. Будут проведены различные экспертизы и допрос родственников и очевидцев произошедшего.
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Автор: Семен Подгорный
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