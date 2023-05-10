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В Уфе на дереве обнаружили мертвое тело женщины

В Уфе на дереве обнаружили мертвое тело женщины

10:49, 10 май 2023

В столице Башкирии во вторник, 9 мая, на одном из деревьев в районе Черниковки было обнаружено тело мертвой женщины.



Согласно информации издания «Башинформ», на место происшествия прибыли полицейские, которые в настоящее время занимаются расследованием случившегося.

Правоохранительным органам предстоит выяснить, что стало причиной смерти женщины. Будут проведены различные экспертизы и допрос родственников и очевидцев произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа
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