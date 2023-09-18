Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии при тушении пожара обнаружили тело 58-летней женщины

В Башкирии при тушении пожара обнаружили тело 58-летней женщины

09:15, 18 сен 2023

В воскресенье, 17 сентября, на территории Белебеевского района Башкирии случился пожар в населенном пункте Приютово. В доме по ул. Бульвар Мира загорелась одна из квартир. Сообщение о происшествии поступило в региональное МЧС.

Огонь охватил комнату и балкон 2-комнатной жилой квартиры. В процессе ликвидации возгорания было обнаружено тело женщины, ей было 58 лет.

Спасатели эвакуировали 15 человек, используя лестничные марши. Благодаря оперативным действиям огнеборцев, огонь не распространился на соседние квартиры, пожар потушен.

Сейчас проводится расследование для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее на странице «Новости Белебея» сообщалось о похоронах местного жителя, погибшего в зоне проведения спецоперации на Украине.

В Башкирии спасатели вывели 15 человек из горящего дома

Читайте также:

В Башкирии спасатели вывели 15 человек из горящего дома

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Белебеевский район происшествия пожар смерть
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok