В Башкирии при тушении пожара обнаружили тело 58-летней женщины

09:15, 18 сен 2023

В воскресенье, 17 сентября, на территории Белебеевского района Башкирии случился пожар в населенном пункте Приютово. В доме по ул. Бульвар Мира загорелась одна из квартир. Сообщение о происшествии поступило в региональное МЧС.

Огонь охватил комнату и балкон 2-комнатной жилой квартиры. В процессе ликвидации возгорания было обнаружено тело женщины, ей было 58 лет.

Спасатели эвакуировали 15 человек, используя лестничные марши. Благодаря оперативным действиям огнеборцев, огонь не распространился на соседние квартиры, пожар потушен.

Сейчас проводится расследование для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее на странице «Новости Белебея» сообщалось о похоронах местного жителя, погибшего в зоне проведения спецоперации на Украине.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ