В Башкирии загорелись одноэтажный дом, грузовик и баня

11:16, 18 сен 2023

На территории Нуримановского района Башкирии в понедельник ночью, 18 сентября, произошел крупный пожар. Информацию об этом передали в региональном МЧС.

По данным ведомства происшествие случилось на улице Толстого в населенном пункте Павловка. К месту пожара были стянуты силы и средства МЧС, представители Госкомитета РБ по ЧС и другие службы экстренного реагирования. В общей сложности, для борьбы с огнем было задействовано 4 единицы спецтехники и десять спасателей.

Специалисты, прибывшие на место событий, зафиксировали открытое горение одноэтажного здания. Огонь повредил грузовой автомобиль «Камаз» и деревянную баню. Огнеборцы оперативно справились с пожаром, пострадавших нет.

Для выяснения причин и обстоятельств произошедшего проводится расследование.

Ранее на странице «Подслушано Красная Горка» сообщалось о ДТП, в результате которого водитель внедорожника потерял управление и съехал в кювет.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ