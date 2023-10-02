В Башкирии в страшном пожаре погибли мама с дочкой
11:23, 02 окт 2023
В понедельник утром, 2 октября, в Зилаирском районе Башкирии произошел страшный пожар, в результате которого погибли мать и ее годовалая дочь. Огнем охватило 3-квартирный дом общей площадью 96 квадратных метров.
По данным информационной службы ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан, в результате трагического происшествия погибли 37-летняя мама с ребенком. В это время в доме также находилась бабушка маленького ребенка, которой удалось спастись.
Сотрудники МЧС локализовали пожар и успешно ликвидировали открытое горение. К тушению были привлечены 13 специалистов и 5 единиц техники ведомства.
Причины возникновения пожара устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты пожарной лаборатории и дознаватель МЧС.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Зилаирском районе осудят обвиняемую в гибели в ДТП 32-летней многодетной учительницы.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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