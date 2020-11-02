В Башкирии льготники и амбулаторные пациенты бесплатно получат лекарства от коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 02 ноя 2020 | 11:51

Министр здравоохранения Максим Забелин сегодня, 2 ноября, коснулся вопроса обеспечения лекарствами заболевших коронавирусом. По его словам, в регионе началась выдача препаратов льготной категории граждан. Глава ведомства отметил, что находящимся на амбулаторном лечении пациентам также будет организована бесплатная выдача лекарств.







«В республике подписано необходимое соглашение в электронном бюджете, ожидается поступление денежных средств в соответствии с решением президента Российской Федерации и правительства для организации оказания лекарственной помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией в легкой форме при лечении на амбулаторном этапе и в стационарах на дому», – рассказал он.



По словам руководителя министерства, за прошедшую неделю льготной категории жителей республики было выписано 700 рецептов. Когда начнется лекарственное обеспечение пациентов с легкой формой заболевания Забелин не уточнил.



Как уточняли ранее в пресс-службе ведомства, ранее бесплатные лекарства были положены при оформлении стационара на дому, при амбулаторном лечении их получение предусмотрено не было.



Ранее министр здравоохранения Максим Забелин сообщал о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. По его словам, в республике зарегистрировано 10956 граждан, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция.









Напомним, что сегодня глава Башкирии Радий Хабиров предложил ужесточить режим повышенной готовности. Перечень мер он представил на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве региона. Кроме того он попросил предприятия Башкирии по максимуму переводить сотрудников на "удаленку", а также запретил муниципалитетам проведение всех публичных мероприятий.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram