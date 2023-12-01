Башкирия выделит землю под жильё для отличившихся в СВО
Вступили в силу поправки в закон «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан», направленные на поддержку участников специальной военной операции на Украине.
Согласно принятым поправкам, для военнослужащих, отличившихся в СВО на Украине, предусмотрено право на получение бесплатного земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Так, Герои Российской Федерации, а также награжденные орденами РФ, смогут рассчитывать на выделение бесплатной земли для строительства дома.
Кроме того, если военнослужащий погиб или скончался от ран и болезней, полученных в зоне спецоперации, то правом на получение земельного надела смогут воспользоваться члены его семьи. В данном контексте к ним относятся супруга и несовершеннолетние дети погибшего, а при их отсутствии – его родители.
Законом установлен исчерпывающий перечень документов, которые необходимо предоставить членам семей военнослужащих для реализации права на выделение земли. При этом уровень материальной обеспеченности семьи значения не имеет – земельный надел предоставляется на безвозмездной основе.
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Автор: Семен Подгорный
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