В Башкирии тела 2 человек обнаружили в сгоревшем бревенчатом доме

10:50, 10 фев 2022

В деревне Аделькино Белебеевского района Башкирии сгорел жилой бревенчатый дом. Об этом рассказали в МЧС по РБ.







Сообщение о пожаре на улице Центральной поступило в 06:23. На место выехали экстренные службы. Спасатели установили, что открытым пламенем охвачено здание размером 6×7 метров. Пожар локализовали в 07:29, открытое горение ликвидировали в 08:12.



В ходе тушения обнаружили тело мужчины. Чуть позже нашли еще одного погибшего. Их личность сейчас устанавливается.



На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.



Ранее сообщалось о том, что в Дюртюлинском районе Башкирии при пожаре в жилом доме пострадала пожилая женщина.

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Фото: МЧС по РБ