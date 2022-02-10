В Башкирии тела 2 человек обнаружили в сгоревшем бревенчатом доме
10:50, 10 фев 2022
В деревне Аделькино Белебеевского района Башкирии сгорел жилой бревенчатый дом. Об этом рассказали в МЧС по РБ.
Сообщение о пожаре на улице Центральной поступило в 06:23. На место выехали экстренные службы. Спасатели установили, что открытым пламенем охвачено здание размером 6×7 метров. Пожар локализовали в 07:29, открытое горение ликвидировали в 08:12.
В ходе тушения обнаружили тело мужчины. Чуть позже нашли еще одного погибшего. Их личность сейчас устанавливается.
На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.