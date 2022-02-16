В Аскинском районе Башкирии в пожаре заживо сгорела 71-летняя женщина

15:14, 16 фев 2022

Несчастный случай произошел сегодня, 16 февраля, днем в Аскинском районе в деревне Черное Озеро по улице Школьной. К месту вызова были направлены силы и средства МЧС России, ДПК Аскинский сельсовет.







По прибытии пожарных было установлено, что горение происходило в одноэтажном бревенчатом доме размером 6х6 метров.



«К сожалению, в ходе тушения пожара, в 13:09, было обнаружено тело 71-летней женщины», — сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.

На месте работает дознаватель МЧС России, следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии осудили мужчину по вине которого в пожаре погиб ребенок.



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Фото: МЧС по РБ