В Аскинском районе Башкирии в пожаре заживо сгорела 71-летняя женщина
15:14, 16 фев 2022
Несчастный случай произошел сегодня, 16 февраля, днем в Аскинском районе в деревне Черное Озеро по улице Школьной. К месту вызова были направлены силы и средства МЧС России, ДПК Аскинский сельсовет.
По прибытии пожарных было установлено, что горение происходило в одноэтажном бревенчатом доме размером 6х6 метров.
«К сожалению, в ходе тушения пожара, в 13:09, было обнаружено тело 71-летней женщины», — сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.
На месте работает дознаватель МЧС России, следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии осудили мужчину по вине которого в пожаре погиб ребенок.
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Источник:
gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
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